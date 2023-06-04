Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından yeni bakanlar, ilk mesajlarını paylaştı.

28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı. Yeni kabinenin duyurulmasının ardından seçilen bakanlar, Twitter hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle zor bir görev uhdemize tevdi edildi. Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte Yeni Türkiye Yüzyılının inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun" sözlerine yer verdi.