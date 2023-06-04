Yeni kabine üyeleri ilk mesajlarını paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından yeni bakanlar, ilk mesajlarını paylaştı. Yeni kabinenin duyurulmasının ardından seçilen bakanlar, Twitter hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından yeni bakanlar, ilk mesajlarını paylaştı.
28 Mayıs 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı. Yeni kabinenin duyurulmasının ardından seçilen bakanlar, Twitter hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım İstanbul'umuza 4 yıl 8 ay hizmet etme şerefine nail oldum. Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanlığı kabinemizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Milletimize hizmet yolunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu. 'SORUMLULUĞUM, MİLLETİMİZ KADAR BÜYÜKTÜR'Yeniden kabineye seçilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür" paylaşımında bulundu. Yeniden kabineye seçilen bir diğer isim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 'TÜRKİYE YÜZYILI'NDA AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vazifesini bizlere tevdi ettiler. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübemizle şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya gayret edeceğiz. Türkiye'nin şahlanış döneminde, Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız. Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek; İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, "Bugün Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle zor bir görev uhdemize tevdi edildi. Kısa bir ayrılıktan sonra yeniden eğitim camiamızla birlikte çalışma imkanı bulacağız. İnşallah başta öğretmenlerimiz olmak üzere idarecilerimiz, idari personelimiz, özel öğretim kurumlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte Yeni Türkiye Yüzyılının inşası için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sn. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun" sözlerine yer verdi.