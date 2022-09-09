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Yeni İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

Politika Haberleri

Yeni İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

Dışişleri Bakanlığı, "İskeçe'deki soydaşlarımız bugün, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları seçimler sonucunda yeni müftülerini seçmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığı, "İskeçe'deki soydaşlarımız bugün, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları seçimler sonucunda yeni müftülerini seçmişlerdir. Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Müftü Ahmet Mete'nin vefatının ardından, İskeçe'deki soydaşlarımız bugün, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları seçimler sonucunda yeni müftülerini seçmişlerdir. Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz.

Seçimin, Azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu'nun çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın BTTA'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dini hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA'nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, BTTA'nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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