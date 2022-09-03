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Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek

Politika Haberleri

Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verileceğini bildirdi.

Bakan Özer, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız. Değerli öğretmenizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

Mahmut Özer Ziya Selçuk Erzurum Politika Haberler

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