Yeni Fezlekeler TBMM'ye Sunuldu

Yeni fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti grup Başkanvekili Turan Çömez ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında fezleke düzenlendi.

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Karma Komisyonu'na fezlekeleri iletiyor. Komisyon toplanması halinde fezlekeleri gündemine alabilir veya alt komisyon kurabilir. Alt Komisyon kurulması karar verilirse alt komisyon kararını Komisyona iletecek. Karma Komisyon dokunulmazlıklara ilişkin karar verebilir ve Genel Kurula gönderebilir.

Geçen hafta da 18 Nisan 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Danıştay önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatılmıştı. - ANKARA