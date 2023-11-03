Yeni Delhi'de İnşaat ve Yıkım Faaliyetleri Yasaklandı

Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, ulusal başkent ve çevresinde inşaat ve yıkım faaliyetlerini derhal yasakladı. Ayrıca, madencilik ve taş kırma faaliyetlerine de kısıtlamalar getirildi. Delhi'nin hava kalitesi tehlikeli seviyeye ulaştı.

YENİ DELHİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, temel hükümet projeleri hariç olmak üzere, ulusal başkent ve çevresinde inşaat ve yıkım faaliyetlerini derhal geçerli olmak üzere yasakladı.

Madencilik ve taş kırma faaliyetlerine de kısıtlamalar getirildi. Delhi ve civarındaki bazı bölgelerde BS-III benzinli ve BS-IV dizel hafif motorlu araçların trafiğe çıkmasına sıkı kısıtlamalar getirildi.

Basında yer alan haberlere göre Delhi'nin hava kalitesi "tehlikeli" hale geldi.