Yeni Delhi'de Hava Kirliliği Nedeniyle Uygulama Tabanlı Taksilere Giriş Yasaklandı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hava kalitesinin kötüleşmesi üzerine diğer eyaletlerden gelen uygulama tabanlı taksilerin kente girişine izin verilmeyecek. Yüksek Mahkeme'nin talimatıyla, ulaşım departmanından, Delhi dışında kayıtlı uygulama tabanlı taksilerin başkente girişini yasaklaması istendi.

YENİ DELHİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hava kalitesinin kötüleşmesi nedeniyle diğer eyaletlerden gelen uygulama tabanlı taksilerin kente girişine izin verilmeyecek.

Delhi Çevre Bakanı Gopal Rai Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme'nin talimatıyla, ulaşım departmanından, Delhi dışında kayıtlı uygulama tabanlı taksilerin başkente girişini yasaklaması istendi" dedi.

Yüksek Mahkeme Salı günü, komşu eyaletlerde mahsul artıklarının yakılmasının Delhi'de kış aylarında yaşanan hava kirliliği artışının temel nedeni olduğunu belirterek, anız yakılmasını durdurmak üzere yerel yönetimlerin önlem almasını istedi.

Delhi'deki hava kirliliği birkaç gündür "ciddi" kategori seviyesinde seyrederken, yetkililer okulları kapattı ve yerel spor turnuvaları ile etkinlikleri askıya aldı.