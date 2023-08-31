Yeni Delhi'de G20 Zirvesi Öncesi Hava Platformlarına Yasak

Hindistan polisi, G20 zirvesi öncesinde Yeni Delhi'de insansız hava araçları ve sıcak hava balonları dahil olmak üzere hava platformlarının uçurulmasına yasak getirdi. Yasak, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak.

YENİ DELHİ, 31 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan polisi, gelecek ay yapılması planlanan G20 zirvesi öncesinde ulusal başkent Yeni Delhi bölgesinde insansız hava araçları ve sıcak hava balonları da dahil olmak üzere konvansiyonel altı hava platformlarının uçurulmasına yasak getirdi.

Yetkililerin Çarşamba günü yaptıkları açıklamaya göre, Salı gecesi ilan edilen yasak 12 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak.

Yetkililer, yayımladıkları trafik uyarısında, kentteki bazı yolların 8-10 Eylül tarihlerinde üç gün süreyle halka kapalı kalacağını duyurdu.

Uyarıya göre, Yeni Delhi'nin merkez bölgesinde yaşayanların serbestçe hareket etmelerine izin verilecek, ancak diğer ilçelerinden gelenlerin veya başka yerlerden gelen turistlerin bölgeye girmek için geçerli otel rezervasyonlarını göstermeleri gerekecek.

G20, dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu hükümetler arası bir forum. Uluslararası ekonomik işbirliği için önde gelen bir etkinlik olan forum, uluslararası ekonomik konularda küresel yapılanma ve yönetişimin şekillendirilmesi ve güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor.