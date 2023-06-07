Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yeni kabinede yer alan bakanlar da yemin etti. TBMM Başkanlığı seçimine geçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, önce; daha önce yemin etmeyen ve aralarında eski kabine üyelerinin de olduğu milletvekilleri yemin etti.

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin etti. Yeni kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yemin etmesinden sonra TBMM Başkanlığı seçimine geçildi.