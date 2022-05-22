Yeni Batman valisinden sıcak kareler - Haberler

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Yeni Batman valisinden sıcak kareler

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yeni Batman valisinden sıcak kareler

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Batman atanan Vali Ekrem Canalp, sokakta gördüğü yaşlı, bayan ve gençlerle uzun uzun sohbet ederek, çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Batman atanan Vali Ekrem Canalp, sokakta gördüğü yaşlı, bayan ve gençlerle uzun uzun sohbet ederek, çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek bir araya geldi.

Edirne Valiliğinden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkanvekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, eşi ile birlikte mahallelere girerek sokakta vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşı ziyaret ederek onlarla yerde oturarak sohbet ettiğini gören vatandaşlar, bu vali bizden biri dedi. Vali Canalp, sokakta gördüğü çocuklarla yere çömelip, seviyelerine inerek sohbet etti. Yeni vali, kısa zamanda Batmanlılarda olumlu izlenim bıraktı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Batman Valiliği, cumhurbaşkanı, Ekrem Canalp, Batman, Politika, Haberler

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