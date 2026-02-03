Haberler

Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa çalışmalarında epey mesafe aldık

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa için hazırlıkların sürdüğünü ve Meclis'te tartışma ortamının oluşması gerektiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa, AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Düzenli bir şekilde toplanıyoruz. Komisyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir politika çerçevesi oluşturuyoruz. Anayasa çalışmalarında tabii esas görev Meclis'in. Bu konuların Meclis'te tartışılmasına uygun bir ortam oluşursa, AK Parti olarak hazırlıklarımızı mutfakta tamamlamaya çalışıyoruz. Epeyce de bir mesafe aldık. Bu işin Meclis'te başlaması lazım ki anlamlı bir çalışma yapılabilsin. MHP çalışmasını bitirmişti, biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz; ama nihai bir takvim veremeyiz henüz bu aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızla ilgili belli konuları arz ediyoruz. Kendisine toplu bir sunum gerçekleştireceğiz yakın süreçte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
