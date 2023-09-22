Yeneroğlu: Yargı bağımsızlığı derhal temin edilmeli

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "yargı bağımsızlığının derhal temin edilmesi gerektiğini" söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin 14 Mayıs seçimlerinden sonraki ilk 100 gününü değerlendirdi.

Hükümetin 2023 Seçim Beyannamesi'nde "Yüksek standartlı bir demokrasi, Türkiye Yüzyılı'na yeni Anayasa" gibi başlıklara yer verdiğini dile getiren Yeneroğlu, "Hükümetin ilk 100 gündeki haline bakıyoruz, en ufak bir değişiklik yok. Yine gelen geçeni terörist ilan ediyorlar. Beğenmediklerine hakaret ediyor, aşağılıyor ve hedef gösteriyorlar." diye konuştu.

Yeneroğlu, Türkiye'nin, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 140 ülke arasında 116'ncı; hükümetin hukuka bağlılığı endeksinde 140 ülke arasında 135'inci; Dünya Özgürlük Raporu'nda ise 195 ülke arasında "özgür olmayan 49 ülkeden biri" olduğunu öne sürdü.

Hükümetin seçim beyannamesindeki vaatlerini yerine getirmediğini iddia eden Yeneroğlu, öncelikle "hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile insan onurunun korunmasına dayanan anayasal devletinin tesis edilmesi" gerektiğini belirtti.

Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Torba kanunlarla, külliyede hazırlanan kanun teklifleri ile TBMM'yi itibarsızlaştırmaya son verin. Yargı bağımsızlığını derhal tesis edin. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyun. Hak ve özgürlüklerin kullanımına engel teşkil eden tüm uygulamalara son verin. Temel hakların güvencede olduğu bir koruma sistemini kabullenin. Nefret suçları ile etkin şekilde mücadele edin. Kolluk ve güvenlik güçleri tarafından bireylere uygulanan işkence, kötü muamele ve yaşam hakkı ihlallerini engelleyin. İşkence ve yaşam hakkı ihlallerinde cezasızlık politikasına son verin. Düşünce ve ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile örgütlenme özgürlüklerinin kullanımını engelleyen ya da ölçüsüz şekilde sınırlandıran mevzuatı yeniden düzenleyin. Keyfi gözaltıları engelleyin, tutuklamanın peşin cezalandırma olarak kullanılmasına son verin."