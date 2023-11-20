Yeneroğlu: Türkiye'nin Gazze'ye yönelik katliamı durdurabilecek ağırlığı yok

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin, 'Gazze'ye yönelik katliamı durdurabilecek ağırlığının olmadığını' öne sürdü. Yeneroğlu, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberinin ortasında hem siyasi hem de ekonomik istikrarını sürdürmekte zorlandığını belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin, " Gazze'ye yönelik katliamı durdurabilecek ağırlığının olmadığını" öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Dış politikada oldukça hassas bir dönemden geçen Türkiye'nin "etrafındaki ateş çemberinin ortasında hem siyasi hem de ekonomik istikrarını sürdürmekte zorlandığını" iddia eden Yeneroğlu, doğru bir dış politikanın, o ülkenin hem yakın komşularına hem de kendi vatandaşlarına barış ve huzur olarak geri döneceğine işaret etti.

Yeneroğlu, "Maalesef bugün Türkiye bölgesinde güçlü, saygın, sözü dinlenen ve krizlerin arabulucusu olabilecek kadar güven veren bir ülke konumunda değil." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Yeneroğlu, "(Yanındayız) demekle, lanet etmekle, söz söylemekle Filistin halkı için bir şey yapmış oluyor muyuz?" ifadesini kullandı.

DEVA'lı Yeneroğlu, iktidarın, Büyük Filistin Mitingi ile Filistin için bir şey yapmış olup olmadığını sorarak, "Hayır. Açıkça görüyoruz ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Türkiye'nin bu katliamı durdurabilecek maalesef hiçbir ağırlığı yok." diye konuştu.

Türkiye demokrasi ve hukukun üstünlüğü kriterlerinde dünyada en son sıralarda yer alırken dünyaya adalet dersleri verilmesinin ciddiye alınmayacağını söyleyen Yeneroğlu, "'Dünya beşten büyüktür' derken Türkiye'nin de birden büyük olduğunu kabul etmeyen bir anlayışla Türkiye yönetilmeye çalışılmıyor mu? Bu adaletsiz, hak ve hukuk tanımaz anlayışla mı dünyayı adalete çağırıyorsunuz? Ne yazık ki Türkiye'nin sözlerinin uluslararası düzeyde bir ağırlığı yok." diye konuştu.

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin, "Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı politikalara tepki göstermediğini; KKTC'nin dünyadan izole edilmiş halinin de devam ettiğini" savundu.