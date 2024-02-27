Yeneroğlu: 8. Yargı Paketi sorunlara pansuman tedbir niteliğinde

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 8. Yargı Paketi'nin, "mevcut sorunlara pansuman tedbir niteliğinde bile olmadığını" öne sürdü.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlemenin sorunların asıl kaynağına inmekten uzak ve yüzeysel değişiklikler içerdiğini savunan Yeneroğlu, "Mevcut sorunlara pansuman tedbir niteliğinde bile değil. Bu paket yapısal sorunlarımızın hiçbirini görmemektedir ki çözüm ortaya koyabilecek düzeyde olabilsin." ifadelerini kullandı.

Paketteki maddelere ilişkin eleştirilerini sıralayan Yeneroğlu, "Bırakın Anayasa Mahkemesi kararlarının gereklerinin yapılmasını teknik konularda bile özensizlik göze çarpıyor." diye konuştu.

Düzenlemede emekli bayram ikramiyesinin 1000 lira artırılarak 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin maddenin olduğunu anımsatan Yeneroğlu, "Bugün 1000 TL, bir alışveriş yapacak yeterlilikte bir miktar değil. Bugün 1000 TL ile alabileceğiniz ürünler o kadar kısıtlanmış vaziyette ki bunun herhangi bir kıymetiharbiyesi söz konusu değil." dedi.