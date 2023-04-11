Yemen hükümeti ve Husiler, esir takasına hazır

Yemen hükümeti ve Husiler arasında 14 Nisan'da yapılacak esir takası için hazırlıklar sürüyor.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda karara varılan esir takası anlaşmasında sona gelindi. Yemen hükümetinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) talebi üzerine iki taraf arasındaki çatışmalarda esir alınan tutuklular için bugün yapılacak olan esir takasının 14 Nisan'a ertelenmesini açıklamasının ardından hazırlıklar hız kazandı. Yemen hükümeti ve Husiler arasında ilk etapta 72 tutuklunun takas edilmesi bekleniyor.

Görüşmeler başlamıştı

Suudi Arabistan'ın Sana Büyükelçisi Muhammed Al Cabir'in de aralarında bulunduğu Suudi heyet, 887 tutuklunun takas edilmesi için Yemen'in başkenti Sana'ya gelmiş ve Yemenli heyet ile görüşme gerçekleştirmişti. Taraflar daha fazla tutuklunun takas edilmesi için Mayıs ayında yeni bir görüşme yapmak için anlaşmaya varmıştı.

İç savaş 2014'ten beri devam ediyor

Yemen, 2014 yılında İran yanlısı Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve uluslararası alanda tanınan hükümeti Suudi Arabistan'a kaçmaya zorlamasıyla iç savaşa sürüklendi. Riyad ve başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bölgesel müttefiklerden oluşan bir koalisyon, Husileri geri püskürtmek için Mart 2015'te müdahale etti. Koalisyon 7 yıldır süren çatışmalarda, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini ve büyükşehir merkezlerini kontrol eden Husileri yenemedi. Uzun yıllardır devam eden çatışmalarda 200 binden fazla insan gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. - SANA