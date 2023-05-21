Yemen'deki Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, ulusal diyalog çağrısı yaptı

Yemen'deki Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, ülkenin güneyindeki ayrılık çağrılarına karşı, birlik devletini ve siyasi sistemi yeniden formüle etmek için kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Yemen'deki Siyasi Partiler Ulusal İttifakı, ülkenin güneyindeki yükselen "ayrılık" çağrılarına karşı, birlik devletini ve siyasi sistemi yeniden formüle etmek için kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Islah Partisi'ne ait "Al Sahwa" gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, 13'ten fazla partiyi bünyesinde barındıran "Siyasi Partiler Ulusal İttifakı" Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümünün arefesinde yazılı açıklama yaptı.

Islah Partisi ve Genel Halk Kongresi'nin (GHK) de aralarında bulunduğu İttifak'ın açıklamasında, "Birlik yürüyüşüne, ulusal saflarda çatlaklara yol açan ciddi hataların yanı sıra Husi darbesiyle devletin düşmesine götüren siyasi ortaklık dengesizliği ve hükümet çarkının çalkantısı eşlik etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu hataların ele alınması ancak birlik devleti biçimini ve onun siyasi sistemini yeniden formüle etmekle sonuçlanacak ulusal uzlaşı ve şeffaf geçiş dönemini tesis edecek kapsamlı bir ulusal diyaloğun başlamasıyla olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin yaptıkları "darbe" ile vatanın birliği, devletin varlığı ve cumhuriyet rejimini tehdit eden bazı mezhepsel ve bölgesel eğilimlerin ortaya çıkmasına kapı araladığı vurgulanan açıklamada, ülkenin geldiği noktanın önemli bir nedeninin de bu durum olduğu kaydedildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla 8 Mayıs'ta ülkenin güneyini kuzeyden ayırma hedefiyle düzenlenen Güney Ulusal Diyalog Konferansı'nda "ayrılığın önünü açan" bir sözleşme imzalanmıştı.

Yemen'de peşi sıra gelen hükümetlerin, güney vilayetlerini, siyasi ve ekonomik açıdan ayrımcılığa tabi tuttuğunu öne süren ve ülkenin güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden GGK, güneydeki Aden, Şebve, Sokotra ile Ebyen ilinin büyük bir bölümünü kontrolü altında tutuyor.

Kuzey ile Güney 1990'da birleşmişti

BAE'den destek alan GGK, ülkenin 1990'da birleşen güney ve kuzey bölgelerinin yeniden ayrılmasını istiyor.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın, devletin siyasi ve ekonomik kurumları hızlıca entegre edilerek birleşmişti.