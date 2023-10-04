Yemen'de milli bayrak kutlamalarında yüzlerce kişi gözaltına alındı

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, ülkede krallığın devrildiği '26 Eylül Devrimi'nin 61. yıl dönümündeki kutlamalarda, ülkenin milli bayrağını taşıyan yüzlerce kişinin gözaltına alındığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, ülkede krallığın devrildiği "26 Eylül Devrimi"nin 61. yıl dönümündeki kutlamalarda, ülkenin milli bayrağını taşıyan yüzlerce kişinin gözaltına alındığını belirterek, buna tepki gösterdi.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre İryani, Husilerin 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde başkent Sana'nın ana caddelerinde çok sayıda kontrol noktası oluşturduğunu ve Yemen bayrağı taşıyan araçları ve vatandaşları durdurarak, yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını ve bu kişilerin hala serbest bırakılmadığını kaydetti.

Husilerin, Yemen bayrağının göndere çekilmesinden, milli marşın okunması ve milli sloganların atılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren İryani, bunu "yabancı destekli bir komplo" ve "vatana ihanet" suçu olarak nitelendirdi.

Bunun "tarihte bir ilk" olduğunu, işgalci ülkelerin sömürge dönemlerinde bile benzer bir uygulama yapmadığını ifade eden İryani, uluslararası toplumun bu korkunç ihlallere sessiz kalmasına da tepki gösterdi.

Husilerin, kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik eziyet ve zulmüne "ses çıkarılması" çağrısında bulunan İryani, ülkenin bayrağını taşıdığı için gözaltına alınanların salıverilmesi için Husilere baskı yapılmasını istedi.

Yemen'de 26 Eylül 1962 yılında Mütevekkili Krallığı'na karşı başlayan ayaklanmaların ardından 1970 yıllana kadar, Mütevekkili yanlıları ile Cumhuriyetçiler arasında çıkan iç savaşı, Cumhuriyetçilerin kazanması sonrasında söz konusu tarih "26 Eylül Devrimi" olarak kutlanıyor,

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 9 yıldır iç savaşa sahne olan Yemen'deki krize kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabalar yoğun şekilde devam ediyor.