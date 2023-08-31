Yemen'de kapsamlı siyasi süreci başlatma görüşmeleri yapıldı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Yemen'de kapsamlı siyasi süreci başlatma konusunu görüştü. Görüşmede, Yemen halkının beklentilerini karşılayacak kapsamlı siyasi bir sürecin başlatılması değerlendirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile " Yemen'de kapsamlı siyasi süreci başlatma" konusunu görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre Alimi, ülkesini ziyaret eden KİK Genel Sekreteri Budeyvi ile bir araya geldi.

Ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de gerçekleşen görüşmeye, Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus Kasım ez-Zebidi, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ve bazı Yemenli yetkililer katıldı.

Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında ateşkesin yenilenmesi çabalarının ele alındığı görüşmede, kalıcı ateşkesin ardından Yemen halkının beklentilerini karşılayacak kapsamlı siyasi bir süreci başlatma konusu değerlendirildi.

Başkan Alimi, KİK'in "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 sayılı kararı doğrultusunda Yemen'in barış ve istikrarına verdiği desteği takdir etti.

Genel Sekreter Budeyvi de KİK'in, Yemen'de kapsamlı barışın gerçekleşmesi yönünde BM'nin öncülük ettiği çabaları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, taraflarla gerçekleştirdiği müzakerelerde "Körfez girişimi (2011)", "Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları (2013-2014)" ve Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri terk etmesini zorunlu kılan "BMGK'nin 2216 sayılı kararına" bağlı olduğunu belirtiyor; Husiler ise bu üç girişimi de reddediyor.