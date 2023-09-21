Yemen'de kapsamlı siyasi süreç için görüşmeler devam ediyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Yemen'de kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması konusunu ele aldı. Görüşmede, Yemen'deki duruma ilişkin gelişmeler değerlendirildi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile Yemen'de kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması konusunu ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Alimi ile Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkesin yenilenmesi ve Birleşmiş Milletler himayesinde kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması amacıyla Umman ve Suudi Arabistan tarafından yürütülen arabuluculuk çabaları da dahil olmak üzere, Yemen'deki duruma ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında uzun süredir devam eden ikili ilişkilere ve bunların çeşitli alanlarda güçlendirilmesi konularına da değinildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi de Sana'dan bir heyetin müzakerelere devam etmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru yola çıktığını belirtmişti.

Böylece, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Husi bir heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Husi heyet Suudi yetkililerle 5 gün süren görüşmelerinin ardından 19 Eylül'de Riyad'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan, Husi heyetin Riyad temaslarına ilişkin dün yapılan açıklamada, "Yemen'deki barış sürecini destekleyecek bir yol haritası oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı" ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, heyetin Riyad'a varır varmaz Suudi tarafıyla kapsamlı toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda önceki turda ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için bazı seçenekleri ve alternatifleri konuştuklarını belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.