Yemen'de ayrılıkçılar 2 yıl sonra bağımsızlık referandumu düzenleyecek

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, ülkenin güneyinde 2 yıllık bir geçiş süreci ilan edildiğini ve bu sürecin ardından uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetinden bağımsızlık ilan edilmesi için referandum düzenleneceğini açıkladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Aralık 2025'te ülkenin güneyindeki petrol zengini Hadramut ile el-Mahra vilayetlerinin bazı bölgelerini ele geçirmesinin ardından bugün, ülkenin güneyinde bir geçiş süreci ilan edildiğini açıkladı. GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, söz konusu süreç boyunca ülkenin güneyinin konsey tarafından yönetileceğini ve 2 yılın sonunda uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti yönetiminden bağımsızlık ilan edilmesi için referandum düzenleneceğini bildirdi.

Zübeydi, GGK'yla bağlantılı Yemen merkezli AIC televizyon kanalı tarafından yayınlanan açıklamasında, "İki yıllık süreç, Güney Yemen devletinin yeniden kurulacağı bir anayasa bildirgesi ile sonlanacaktır" ifadelerini kullandı.

GGK Başkanı, söz konusu bildirgenin 2 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girmesinin planlandığını aktardı. Geçiş sürecinin ardından düzenlenecek referandum sonucunda halkın oy yoluyla kendi geleceğini tayin edeceğini öne süren Zübeydi, bu durumun barışçıl ve şeffaf mekanizmalar ile yürütüleceğini ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirileceğini söyledi.

Zübeydi, bölgedeki siyasi ve askeri gerilime ilişkin, "GGK'nin çağrılarına dikkat verilmemesi veya güney halkının, bölgesinin ve güçlerinin herhangi bir askeri baskıya maruz kalması" durumunda bildirgenin planlanandan daha erken bir zamanda yürürlüğe konulabileceğini vurgulayarak, "Bütün seçenekler masada" dedi.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinden henüz duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de çatışmalar yoğunlaşmıştı

Zübeydi'nin açıklaması, bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığı bir zamanda geldi. Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti geçtiğimiz saatlerde GGK kontörlündeki askeri noktalara operasyon düzenlemiş, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları El Khashah'ta 37. Tugay üssü dahil çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki Suudi Arabistan-BAE gerilimi

Yemen hükümeti, BAE'yi ayrılıkçı GGK'yi silahlandırmak ve geçtiğimiz ay Hadramut ve el-Mahra vilayetlerinin bazı kısımlarını ele geçirmeye yardım etmekle suçluyor. Suudi Arabistan ise sınır komşusu olan bu vilayetlerde Güneş Geçiş Konseyi'nin varlığını arttırmasını "ulusal güvenliğine tehdit" olarak görüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve GGK, 10 yıl önce Yemen'deki İran destekli Husilerle mücadele etmek için kurulan askeri koalisyonda yer alıyor. Ancak Güney Geçiş Konseyi'nin giderek daha saldırgan hale gelen ayrılıkçı eylemleri ve BAE'nin gruba yardım etmesi, koalisyon içinde gerilimleri artırdı. - ADEN