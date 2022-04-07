Yemen Cumhurbaşkanı Hadi yetkilerini Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne devretti - Haberler

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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi yetkilerini Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne devretti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi yetkilerini Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne devretti

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yaptığı açıklamada yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını belirterek, tüm yetkilerini Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne devrettiğini açıkladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yaptığı açıklamada yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını belirterek, tüm yetkilerini Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne devrettiğini açıkladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tüm yetkilerini yeni kurulan Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne devretti. Cumhurbaşkanı Hadi yaptığı açıklamada yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldığını belirterek, "Anayasaya uygun olarak tüm yetkilerimi geri dönülmez bir şekilde Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne devrediyorum" dedi.

Bir başkan ve 7 başkan yardımcısından oluşan Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne, Rashad Al-Alimi başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin aldığı yeni kararı duyurmasının ardından Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Yemen hükümetine 3 milyar dolarlık mali yardım yapılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerle görüşme çağrısında bulunuldu. - SANA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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