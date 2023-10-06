Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ABD Büyükelçisi ile Görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin'le iki ülke arasındaki ilişkiler ve ülkesindeki gelişmeleri ele aldı. Alimi, Yemen ile ABD arasındaki seçkin ikili ilişkilere ve ABD'nin Yemen'de meşru yönetimi destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin'le iki ülke arasındaki ilişkiler ve ülkesindeki gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Alimi, Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Alimi, Yemen ile ABD arasındaki seçkin ikili ilişkilere ve ABD'nin Yemen'de meşru yönetimi destekleyen tutumuna övgüde bulundu.

Alimi, görüşmede Yemen'de barışı tesis etmeye ilişkin, konsey ve hükümetin konumunun, üzerinde anlaşmaya varılan kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı.

İran destekli Husilerin barış çabalarına yönelik uzlaşmazlığına da değinen Alimi, uluslararası toplumun bu yaklaşıma yönelik sessiz kalmasına karşı uyarıda bulundu.

Görüşmede Fagin ise ABD'nin Yemen Başkanlık Konseyine ve hükümete verdiği desteği teyit ederek, konseyin, ülkede barışa yönelik atılan çabalara olumlu yaklaşımından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.