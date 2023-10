Yayıncılar İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Yayıncılık sektörünün temsilcileriyle mesleki kuruluşlar, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Basın Yayın Birliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, " İsrail'in, içerisinde çok sayıda savunmasız ve yaralı Filistinlinin olduğu bir hastaneyi bombaladığı ve yüzlerce masum kişinin hayatını kaybettiği son saldırısını büyük bir dehşet, öfke ve üzüntü ile öğrendik. Saldırıların bu denli kuralsız, acımasız ve hayasız şekline tanık olmanın utancını ve çaresizliğini yaşıyoruz. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu soykırımı telin ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yayıncılar Kooperatifinin sosyal medya hesaplarında, yaşananlara işaret edilerek, "Kanlı politikalar uğruna sivillerin katledildiği her türlü terörü ve savaşı yüreğimizdeki isyan duygusuyla lanetliyoruz. Öte yandan, Filistin halkına reva görülen ve insanları kendi öz yurdunda soluksuz bırakan, bitmek bilmeyen saldırı ve işgale karşı insanlığı, en az İsrail'e verilen kayıtsız şartsız destek kadar tepki göstermeye çağırıyoruz." paylaşımında bulunuldu.

İz Yayıncılık, saldırının boyutuna dikkati çekerek, " İsrail'in, Filistin'deki sivillere yönelik tarihte benzeri olmayan acımasız saldırılarını kınıyoruz. Tüm devletlerin ve uluslararası sistemin, bu saldırıları durdurma noktasında harekete geçmesini temenni ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Hayy Kitap'ın "Dünyanın her yerindeki vicdanlı insanlara sesleniyoruz" başlıklı yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İsrail bütün donanımıyla bölgeyi kuşatmış. Aç susuz ilaçsız bırakmış. Bombalar atıyor üzerlerine. Dua etmeliyiz. Dualarımızın kelimeleri de gökyüzünde bizimle gözyaşı dökecek, yağmur olup yağacak yeryüzüne. Allah dualarımızı kabul edecektir. Hesap soracaktır hepsinden. Ol der ve olur. Bir göz kırpması kadar kısa zamanda. Başlarına geçer dünya. Oradaki her çocuk. Her yaşlı. Öldürülmeyi bekleyen her erkek ve kadın için. Direnmeliyiz. Artık pasif iyilik bitmiştir. Şimdi. Aktif iyiliğe geçiyoruz."

"Kalplerimiz bu korkunç vahşeti yaşayan Filistinlilerle"

Timaş Yayın Grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Günlerdir savaş hukukunu hiçe sayarak, masum Filistinlilerin canlarına kasteden İsrail vahşetini nefretle kınıyoruz. Dualarımız tarihte benzerine az rastlanan bir vahşeti her saat yaşayan Filistinlilerle." ifadeleri kullanıldı.

Erdem Yayınlarının açıklamasında, İsrail'in savaş hukukunu hiçe sayan ve masum Filistinlilerin canlarına kasteden vahşetinin lanetlediği vurgulanarak, şunlar aktarıldı:

"Masum insanlar katlediliyor ve her gün insanlık suçu işleniyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların bu katliama bir an evvel son vermek için harekete geçmesini bekliyoruz. Kalplerimiz ve dualarımız bu korkunç vahşeti yaşayan Filistinlilerle..."

Çıra Yayın Grubunun sosyal medya hesaplarından "İşgalci İsrail hükümetinin hukuksuz saldırıları insanlık suçudur. Çıra Yayın Grubu ailesi olarak Filistin halkına yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." görüşü paylaşıldı.

"Saldırıları tarif edecek kelime bulamıyoruz"

Hayat Yayınları ise Gazze'ye düzenlenen saldırıları şiddetle kınadıklarını ifade ettiği paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de yapılan saldırılar sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Tuti Kitap'ın paylaşımında ise, "İsrail'in 17 Ekim gecesi Filistin'e yönelttiği akıl almaz saldırıları tarif edecek kelime bulamıyoruz. Tüm dünyayı bu soykırımı durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu hepimiz için bir insanlık borcudur." değerlendirmesinde bulunuldu.