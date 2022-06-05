Yavuz: "Çevreye bütüncül bakıyoruz" - Haberler

Ak Parti Kırşehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mehmet Yavuz, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Ak Parti'nin çevrenin önemini anlattığını ve çevrenin korunması noktasında da hedeflerin paylaşıldığını söyledi.

Yavuz, "Ak Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır" dedi.

AK Parti ile birlikte çevreyi korumak için atılan adımları da açıklayan Yavuz, "20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına "sessiz devrimler" olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık. İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6'dan yüzde 11,9'a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık" diye konuştu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika