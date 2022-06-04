AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından "Dünya Çevre Günü" açıklaması - Haberler

AK Parti Balıkesir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nuri Çakmak, AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını söyledi.

Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık'ı, Sıfır Atık Mavi'yi, Geleceğe Nefes'i, Millet Bahçeleri'ni, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık.

İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı artırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6'dan yüzde 11,9'a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık."

"Çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır"

Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi'ni tüm yurtta yaygınlaştırdıklarını hatırlatan Çakmak, bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansının faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Ülkede kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve deniz yolu altyapılarını güçlendirirken, sıfır emisyonlu araç Türkiye'nin Otomobili TOGG'u da millete kazandırdıklarını kaydeden Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak her alanda olduğu gibi çevre konusunda da samimi ve gayretli çabalar ortaya koyuyor, sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak; çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak; vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak Millet Bahçeleri'ni hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak; elektrikli aracımız TOGG'u üretmek, Türkiye'nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak; atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak; atık su arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak; Edirne'den Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak; ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle; Balıkesirliler olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz."