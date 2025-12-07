Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da gazetecilerle bir araya geldi
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da basın toplantısı düzenleyerek seçimlerde baraj sorunu yaşamayacaklarını ve partisinin Türkiye'nin en büyük partisi olma hedefini açıkladı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla buluştu.
Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerde partisinin baraj problemi yaşamayacağını söyledi.
Şehirdeki temasları sırasında Trabzonluların desteği ile karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, partisinin kuruluşunda ve daha sonra çok yerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini dile getirdi.
Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, siyasetteki hedeflerini anlattı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Politika