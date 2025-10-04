Yavuz Ağıralioğlu Kütahya'da Halk Buluşmaları Düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kütahya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, önce kentteki bir otelde oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu, ardından bir davet salonunda düzenlenen Halk Buluşmaları programına katıldı.

Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, partisinin seçime hazır olduğunu söyledi.

Kütahya'da milletle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönem terbiyeyle taşıdığımız siyasi dilimiz, mesuliyetle buluşturduğumuz irademiz, Türk milletinin geleceği için en kuvvetli çınar haline gelecektir. Diktiğimiz küçük bir çınardı, kök tuttu. Altında 85 milyonu toplayacağımız kocaman bir çınar olacak. Anahtar Parti, altında adaletin, huzurun, bereketin, bolluğun olabildiği, 85 milyonun huzurla yaşayabildiği bir memleket çınarı olacaktır."

Ağıralioğlu, partisinin kuruluş amacı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Zafer Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Ağıralioğlu, Filistin'e destek için düzenlenen programa katıldı.

Ağıralioğlu, daha sonra partisinin Zafer Meydanı'ndaki il başkanlığı binasının açılışını yaptı.