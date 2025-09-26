Haberler

Yavuz Ağıralioğlu Kars'ta Halk Buluşması Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta esnaf ziyaretlerinin ardından 'Halk Buluşması' programında konuşarak partilerinin birinci yılını değerlendirdi. Ağıralioğlu, birliği ve kardeşliği vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars'ta Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddelerinde esnaf ziyareti yaptı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuşan Ağıralioğlu, yaklaşık 10,5 ay önce kurulduklarını belirterek, "Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, 161'inci parti olarak kurulduklarını ve ilk 7 partiden biri olduklarını dile getirerek, "Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü, Türklü, Alevili, Sünnili saymadan 85 milyon vatandaş diye alırız, biz bu memleketi nezaketle, terbiyeyle alırız. Siz böldünüz, birleştirerek alırız, siz kırdınız, toparlayarak alırız." diye konuştu.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Politika
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba

Ozan Tufan'ın oğlunun okula giderken giydiği kostüm bomba
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.