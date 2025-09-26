Yavuz Ağıralioğlu Kars'ta Halk Buluşması Düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kars'ta düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars'ta Faikbey, Kazımpaşa ve Yenipazar caddelerinde esnaf ziyareti yaptı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"nda konuşan Ağıralioğlu, yaklaşık 10,5 ay önce kurulduklarını belirterek, "Biz şimdi birinci yılımızı idrak etmeye, kutlamaya, muhasebe etmeye ve nasıl geldiğimizi doğru muhasebe edip ikinci yılımıza memleket için kurduğumuz ümidi büyütebilmeye adımlarımızı hızlandırmış bir partiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, 161'inci parti olarak kurulduklarını ve ilk 7 partiden biri olduklarını dile getirerek, "Bu memleketi kimlik kavgası yapmadan, mezhep, meşrep ve din tartışmadan, Kürtlü, Türklü, Alevili, Sünnili saymadan 85 milyon vatandaş diye alırız, biz bu memleketi nezaketle, terbiyeyle alırız. Siz böldünüz, birleştirerek alırız, siz kırdınız, toparlayarak alırız." diye konuştu.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Ağıralioğlu, İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.