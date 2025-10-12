Haberler

Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'da Parti Binasının Açılışını Gerçekleştirdi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzurum'da yeni parti binasının açılışını yaptı ve 'Halk Buluşması' programında katılımcılara hitap etti. Ağıralioğlu, partisinin büyüklüğünden ve milli mücadelenin öneminden bahsetti.

Ağıralioğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partisinin "Halk Buluşması" programına katıldı.

Katılımcılara hitap eden Ağıralioğlu, Erzurum'un yeniden milli mücadelenin kararını veren, haysiyet mücadelesi toprağı olduğunu söyledi.

Partisinin il binasının açılışını da gerçekleştiren Ağıralioğlu, ardından düzenlediği basın toplantısında, kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Bir yıl önce kurulan partisinin şu an ilk 7 parti arasında olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Biz şu an müstakil irademizle yürüyoruz. Bu müstakil irademizi Türk milletinin altında toplanacağı yeni bir merkez olabilme iddiamızla beraber taşıyoruz. Yani biz Türkiye'nin yeni siyasi merkeziyiz." dedi.

Ağıralioğlu, kentte esnafı da ziyaret ettikten sonra Erzurum Kongre Binası'nı dolaştı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Politika
