Yavuz Ağıralioğlu Adana'da Halkla Buluştu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, A Parti'nin ülkenin zor zamanında yeniden başlama duygusuyla kurulduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, 85 milyon vatandaşı kendi partisinden bilenlerin partisidir. Bizim partimizin 85 milyon üyesi var. Anahtar Parti, 'Ay yıldızlı al bayrağın altında ben varım' diyen herkesin partisidir." diye konuştu.

Kentteki programları kapsamında Ağıralioğlu, bir otelde basın mensuplarıyla da bir araya geldi.