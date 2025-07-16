Yavaş, Tutuklu Başkan Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti

Yavaş, Tutuklu Başkan Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti. Yavaş, tutukluluk durumunun yanlış olduğunu vurguladı ve Böcek'in sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Kente gelen Yavaş ilk olarak Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti.

Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Yavaş, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, hukukta "masumiyet" diye bir karine bulunduğunu, Yargıtay'dan cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunu kaydetti.

Tutukluluk durumunun kaçma şüphesi, sabıkalı ya da ağır cezalık durumu olan kişilere uygulanması gerektiğini vurgulayan Yavaş, " Muhittin Böcek'i direk suçlayan bir iddia, ifade de yok. Suçların şahsiliği diye bir şey var. Bunların hepsi göz ardı ediliyor. Tutuklu yargılama yanlış." dedi.

Yavaş, tutuklu bazı belediye başkanlarının sağlık sorunlarının bulunduğunu dile getirerek, "Sağlık sorunu yaşayan birisinin en azından ev hapsine çıkması lazım." ifadesini kullandı.

Muhittin Böcek'i yorgun gördüğünü dile getiren Yavaş, "Biliyorsunuz ikinci hayatını yaşıyor. Pandemi döneminde 108 gün kendini bilmeden yattı. O dönemden vücudunda birçok hasar var. Böcek'i neden tutukluyorsunuz? Kalp ve şeker gibi sorunları var. Sürekli kontrol altında tutulması lazım. En azından ev hapsine çıkarılması lazım. İnsanların kendini rahatça savunabileceği bir ortamın oluşturulması lazım." diye konuştu.

Yavaş, cezaevinde Muhittin Böcek dışında başka belediye başkanını ziyaret etmediğini belirtti.

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'i makamında ziyaret eden Yavaş, ziyarette Özdemir'e eşlik eden Muhittin Böcek'in yakınlarına da "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Politika
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