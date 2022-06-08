Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı - Haberler

Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandıANKARA Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı Komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı ANKARA Yaşlıların Sorunları Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı Komisyon, çalışma takvimi, görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi gibi konuları görüşecek. daha sonra yetkililerden bilgi alacak. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Politika Politika Haberler

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