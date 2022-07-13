Yaşlı vatandaşın Erdoğan sevgisi: 'Ben onu bunu bilmem, oyum Tayyip'in'

Erzurum'da Hasan Hüseyin amcanın AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'le sohbetine "Erdoğan sevgisi" damga vurdu.

Daha önce bir ninenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinin görüntülerini paylaşarak videonun kısa sürede çok izlenileniler ve çok paylaşılanlar arasına girmesine vesile olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bu kez de yaşlı bir adamın Erdoğan sevgisini konu alan bir video paylaştı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesini sokak sokak gezip vatandaşlarla bayramlaşan Aydemir, yolda karşılaşıp selam verdiği yaşlı bir vatandaş ile herkesi gülümseten bir sohbet gerçekleştirdi.

"Ben oyumu Tayyip'e veriyorum"

Adının Hasan Hüseyin olduğunu söyleyen yaşlı vatandaş, ilkin, yanına yaklaşıp selam veren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir'i başka bir partiden zannederek, "Vallahi ben 83 yaşındayım. Ben oyumu Tayyip'e veriyorum. Kalkıp bu yaştan sonra yalan söyleyemem" dedi. Aydemir'in kendisinin Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi olan AK Parti'nin milletvekili olduğunu ifade etmesinin ardından sevinçle, "E öyle söylesene, seni yaratana kurban olayım" diyen Hasan Hüseyin amca etraftakileri kahkahaya boğdu.

"O zaman seni bir öpeyim"

Aydemir'in, "o zaman seni bir öpeyim" diyerek Hasan Hüseyin amcaya sarılması üzerine bir anısını anlatan Hasan Hüseyin amca, "Hoca vaaz veriyordu, Erzincan'da. Benim çocuklarım oradaydı. Dedi ki, Cenab-ı Halık, Cebrail'i yollayarak demiş ki, 'Büyüğün kadirini bilen benim kadrimi bilir. O büyük kötü de dua etse, iyi de dua etse ikisini de kabul ederim, geri göndermem'" şeklinde dua etti.

Yaşlı vatandaşın elini öptü

"Var ol hacım, hep bize dua et" diyerek Hasan Hüseyin amcanın elini öpen Milletvekili Aydemir, adının İbrahim olduğunu söylemesi üzerine de, Hasan Hüseyin amcadan yine sevimli bir karşılık aldı. Hasan Hüseyin amcanın çocuksu bir sevimlilikle, "Benim adım da Hasan Hüseyin, Hazreti Peygamberin torunlarının adları" diyerek kendi adının da değerli bir ad olduğunu belirtmesi, Aydemir'in ve orada bulunanların gülümsemelerine sebep oldu.

Hasan Hüseyin amca daha sonra milletvekili İbrahim Aydemir'in iletişim bilgilerini içeren kartvizitini aldıktan sonra, dua ederek oradan uzaklaştı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Politika