Yaşlı kadının derdini anlatmak istediği Bakan Muş cep telefonundan başını kaldırmadı

Samsun'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, bir kadının kendisine derdini anlatmaya çalıştığı esnada cep telefonuyla ilgilendiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı kadının "Ben bakanıma derdimi anlatmaya geldim. Kamulaştırma yapılırken ev sahipleriyle, mal sahipleriyle görüşülmez mi?" dediği sırada Bakan Muş'un telefonuyla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında iş insanlarıyla bir araya geldi.

KADIN DERDİNİ ANLATIRKEN CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ

İş insanlarının ardından vatandaşların da katıldığı toplantıda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bakan Muş'un kendisine seslenen bir kadının derdini anlattığı sırada cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

"KAMULAŞTIRMA YAPILIRKEN EV SAHİPLERİYLE GÖRÜŞÜLMEZ Mİ?"

Vatandaşın "Ben bakanıma söylüyorum. Ben bakanıma derdimi anlatmaya geldim. Kamulaştırma yapılırken ev sahipleriyle, mal sahipleriyle görüşülmez mi?" dediği sırada, Muş'un telefonuyla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.