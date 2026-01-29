Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztürk, Bolu'da partililerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, partisinin Bolu İl Başkanlığında yaptığı konuşmada merkezi ve teşkilatın önemine vurgu yaptı. Merkez ile teşkilatın birlikte çalışarak güçlü bir siyasi hareket oluşturacağına dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ve partililer tarafından karşılanan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bir siyasi hareketin ancak sağlam merkezle yön bulacağını söyledi.

Öztürk, sağlam merkez olmadan istikametin bulunamayacağını belirterek, "Genel merkez akıldır, beyindir ama teşkilat kalptir. O kalp çalışacak, kan dolaşımını yapacak ki beden sağlam olsun." dedi.

Genel merkezin ufku çizdiğini, teşkilatın ise o ufka doğru yürüdüğünü belirten Öztürk, "İkisi birbirinden ayrı düşünülemez. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Parti programını çizen genel merkez ve bunu hayata geçiren sizler, teşkilatlardır. Bir partinin hedefi merkezde belirlenir ama millet ve vatandaşla buluşmasını teşkilatlar sağlar. Bizim gücümüz, merkez ile teşkilat arasında olan bu sarsılmaz bağdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, merkez ile teşkilat arasında ne mesafe ne duvar ne de bir kopukluk olmayacağını vurgulayarak, "Sahada söylenen genel merkezde karşılık bulacak. Merkezde alınan kararlar ise sahada sizler tarafından sahiplenilecek. Başarıyı hep birlikte yaşayacağız. Sorumluluğu hep birlikte taşımak zorundayız. Merkezi güçlü olmayan bir teşkilat da zayıftır, teşkilatı güçlü olmayan merkez de yalınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fırtınalı bir ortamdan il ve ilçe teşkilatlarının da desteğiyle sakin limana çekildiklerini dile getiren Öztürk, bundan sonra gelecek seçim dönemi sürecini yönetmeyi ve bu yönde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Politika
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım