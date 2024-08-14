Yasin Kalafatoğlu, Türkiye'nin Enerji Potansiyeli Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Türkiye'nin enerji potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Siyaset bilimci Yasin Kalafatoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının doğrudan elektrik üretimi yapma kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekti.

Devlet adına elektrik üretiminni, ağırlıklı olarak Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından yürütüldüğünü dile getiren Kalafatoğlu, şunları söyledi;

"EÜAŞ, Türkiye'deki kamuya ait elektrik üretim santrallerini işletir ve Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin önemli bir kısmını sağlar. Ancak Türkiye'deki elektrik üretimi büyük ölçüde özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel sektör üretim santralleri, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü oluşturur. Devlet, enerji politikaları ve düzenlemeleri yoluyla özel sektörün bu alanda faaliyet göstermesini teşvik eder."

Kalafatoğlu, şöyle devam etti; "Dolayısıyla Türkiye'de devletin doğrudan sahip olduğu elektrik üretim kapasitesi EÜAŞ'a bağlıdır ve toplam üretimin belirli bir oranını kapsar; ancak büyük çoğunluğu özel sektör tarafından sağlanır. Kesin oranlar ve detaylar her yılın enerji raporlarında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerinde güncel olarak yer alır."

Kalafatoğlu, ayrıca, şu soruları sordu; "Özel sektörden enerji alımı ve devlete ait tesislerde üretim miktarı ne kadardır? Enerji Bakanlığı özel sektörde satın aldığı elektrik toplam kapasitesi ve bakanlığın kendi ürettiği elektrik miktarı ne kadardır?"

Türk devletleri genel koordinatör yardımcısı, ticaret komisyonu ve deniz ticareti komisyonu başkanı olan Yasin Kalafatoğlu, aynı zamanda DEİK Norveç Yönetim Kurulu Üyesi ve Creative Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Muhabir: İzzet Aydın