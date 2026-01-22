Ankara'da yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika