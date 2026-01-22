Haberler

Ankara'da yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için toplantı yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlenecek.

ANKARA'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
