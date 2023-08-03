YAŞ Toplantısında 24 general ve amiralin görev süresi uzatıldı, 43'ü emekli edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, general ve amirallerden 24'ünün görev süresi 1 yıl uzatıldı, 43'ü emekli edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Ahmet Kurumahmut, Tuğgeneral Şefik Atak, Nihat Ergün, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Mustafa Cüneyt Arıkan, Ahmet Gülmüş, Berat Acar, Salih Büyük, Osman Akyıldız, Hacı Halil Osma, Halil Ünver ve Mehmet Zeki Eren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Serhat Sözbir, Ercan Kireçtepe ve Mehmet Emre Sezenler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Tümgeneral Göksel Kahya ve Selçuk Aygün, Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Sadık Uygur, Ali Öztürk ve Ender Kartal'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş yaş haddinden emekliye sevk edilen isimler oldu.

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler

Normal bekleme süresini tamamlayarak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Sinan Yayla, Tümgeneral Selami Arslan, Tuğgeneral Ahmet Kasa, Alper Eser, Hikmet Yokarıbaş, Zekeriya Yalçın, Oğuz Baykal ve Mustafa Üstün,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Bülent Turan, Yavuz Kılıç, Fikret Esin, Mustafa Turhan Ecevit, Semih Ozangüç, İmran Alparslan Demirbilek, Fuat Gedik ve Ramis Akın,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Tümgeneral Olcay Yılmaz, Tuğgeneral Necati Gündüz, Bülent Çetin, Tansel Çokuysal ve Durmuş Aydemir."

Bekleme süresini tamamlamadan emekli edilenler

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Tümgeneral Halil Soysal ve Rafet Kılıç, Tuğgeneral Zafer Uğur, Hasan Paçalı, Mehmet Ateş, Erkan Karan, Abdülkadir Fehmi Bilgin, Ender Güner, Mehmet Kurugül, Burak Asal ve Abdülkadir Akturan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Koramiral Aydın Şirin, Tuğamiral Nejat İnanır ve Burak Akçay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş, Ercan Erzincan ve Selahattin Akalp oldu.

(Sürecek)