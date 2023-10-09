Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 145 sanığın yeniden yargılanması başladı

Yargıtay'ın, Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından 70'i tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından 70'i tutuklu 145 sanık tekrar hakim karşısına çıkmaya başladı. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda yoklama ve kimlik tespiti sonrasında duruşma başladı.

Ne olmuştu?

Yapılan inceleme çerçevesinde mahkeme 'Anayasayı ihlal' suçunda eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıklardan Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onarken, sanık İsmail Şenyüz'ün 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ayrıca 3. Ceza Dairesi 'Anayasayı ihlal' suçundan 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı. Mahkeme, 94 sanık hakkındaki 'Anayasa'yı ihlal' suçundan beraat kararları ile 52 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu. 3. Ceza Dairesi ise darbe girişimine ilişkin 'Anayasayı ihlal' suçundan beraat eden 26 sanık ile 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanan 52 sanık hakkındaki hükmü, kanunsuz emirler doğrultusunda valiliği ele geçirmek, ateş emri vermek gibi eylemlerle suçu 'müşterek fail' olarak gerçekleştirmeleri sebebiyle 'Anayasa'yı ihlal' suçundan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadığı için hukuka uygun bulmadı.

Ayrıca 3. Ceza Dairesi, Uğur Coşkun'a 'silahlı terör örgütü yöneticiliği', Ahmet Üzer, Bahri Gürhan, Ümit Ahlat, Emre Metin ve Adem Kapucu'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezaları, 'Anayasa'yı ihlal' suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıkların ayrıca bu suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği için bozdu. - SAKARYA