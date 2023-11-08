Yargıtay'ın AYM Üyeleri Hakkında Suç Duyurusu Yapması Yargı Darbesinin Göstergesi

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yargı darbesinin geldiği durumu gösterdiğini belirtti. Hatimoğulları, hukuki güvencenin ve adaletin askıya alınmasının dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçeceğini ifade etti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. AYM'ye bu müdahale, hukuki güvencenin ve adaletin askıya almasını daha yüksek bir evreye taşıma anlamına gelir. Bu hukuksuzluk dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçecektir" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. Türkiye'yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi.

İktidar; muhalifleri, Kürt halkını ve hak talep eden herkesi yargı sopasıyla hizaya getirmek istiyor. AYM'ye bu müdahale, hukuki güvencenin ve adaletin askıya almasını daha yüksek bir evreye taşıma anlamına gelir. Bu hukuksuzluk dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçecektir.

Türkiye halkları vesayet kurumlarını kabul etmez. Bu yargı darbesi derhal son bulmalıdır. Hukuk sisteminin, anayasanın ve yasaların adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınması çağrısı yapıyoruz. Can Atalay derhal serbest bırakılsın.