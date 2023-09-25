Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İngiltere Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalanacağı bildirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uluslararası Savcılar Birliği'nin konferansına katılmak üzere İngiltere'ye gidecek ve burada İngiltere Başsavcısı Max Hill ile görüşmeler yapacak.