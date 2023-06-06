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Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Kakillioğlu seçildi

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Kakillioğlu seçildi

Politika Haberleri

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu seçildi.

Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu seçildi.

Yargıtay tarafından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda aynı daire üyesi Öznur Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanı oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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