Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cezayir Yüksek Yargı Okulu Müdürü'nü kabul etti

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi'nin davetlisi olarak 18-22 Haziran tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunan Ulusal Demokratik Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi'nin davetlisi olarak 18-22 Haziran tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunan Ulusal Demokratik Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Akarca; iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda çok yönlü ve samimi ilişkilerin olduğunu, bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade etti. Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtay'ın tanıtımı, işleyişi ve yapısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.