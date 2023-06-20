Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cezayir Yüksek Yargı Okulu heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cezayir Yüksek Yargı Okulu Genel Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Akarca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, Türkiye Adalet Akademisinin daveti üzerine Ankara'ya gelen Cezayir Yüksek Yargı Okulu heyetiyle Yargıtay'da görüştü.

Ziyarette iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda çok yönlü ve samimi ilişkilerin olduğunu ifade eden Akarca, bu ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Hukuk alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de hazır bulundu.