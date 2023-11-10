Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Akarca, Atatürk'ün Türk milletinin refahı için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Akarca, Atatürk'ün büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla elde ettiği zaferlerle Türk milletinin refah ve esenliği için çalıştığını belirttiği mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını ülkesine ve ideallerine adamış, insanlık tarihine damga vurmuş müstesna bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, Atatürk'ün inkılaplarına yürekten kalacağını kaydeden Akarca, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı kalarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmanın azim ve kararlılığında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."