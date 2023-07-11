Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet; 9-11 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in davetlisi olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi.

YARGITAY HEYETİNDEN NAHÇIVAN ÇIKARMASI

Ulu Önder Haydar Aliyev'in anıtını ve hayatını yansıtan müzeye gerçekleştirilen ziyaretin ardından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yetkili temsilcisi Fuad Necefli ile bir araya geldi.

"DİJİTALLEŞME ÇAĞINDAYIZ"

"Azerbaycan ve Türkiye Savcılıklarının Sınır Ötesi İşbirliği" konusunda konferansa katılan Akarca; "Günümüzde dijitalleşme çağındayız, birçok konuda sınır ötesi suçlar işlenmekte. Bununla ilgili elektronik altyapı kurularak soruşturmaların etkin ve delillerin hukuka uygun toplanması, suçluların adalete hızlı bir şekilde teslim edilmesi ve mahkemelerin adalete uygun şekilde yargılama yaparak hızlı bir şekilde karar vermesiyle yargılama sonuçlanacaktır." dedi.

Program çerçevesinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nahçıvan şehrinde dikilen anıtı, Şehitler Sokağı ve şehit olan Türk ordusu askerleri anısına dikilen anıt, Haydar Cami, Ashâb-ı Kehf, Han Sarayı, Bayrak ve Zafer Müzesi ziyaret edildi.