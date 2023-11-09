Yargıtay, Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına tepki gösterdi. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayarak hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Yargıtay'ın cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; "Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'de hukuk sisteminin alt üst oluşunun en açık göstergesidir" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuya ilişkin X platformunda şu mesajı paylaştı:

"Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayıp, üstüne hak ihlali kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'de hukuk sisteminin alt üst oluşunun en açık göstergesidir.

Böyle bakıldığında ülkemizde olağanüstü bir durum yaşandığı ve bu olağanüstü durumun kabul edilemez olduğu anlaşılmaktadır.

Bu karar, demokrasiyle ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi hukukun üstünlüğüne olan güveni zedeler ve toplumsal adalet duygusunu sarsar mahiyettedir.

Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hukukun ilkelerini hiçe sayıp temel değerlere karşı tavır alması kabul edilemez."