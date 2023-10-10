Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda ticaret hukuku, sözleşme ve iş hukuku, idare ve vergi hukukundan kaynaklanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda ticaret hukuku, sözleşme ve iş hukuku, idare ve vergi hukukundan kaynaklanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı.

Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'ndaki sempozyumun açılış konuşmaları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından "Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sözleşme ve İş Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri" ve "İdare ve Vergi Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Oturumlarda konular hukukçular tarafından tartışma, değerlendirme ve soru-cevap bölümleriyle ele alındı.

Başkanlığını Prof. Dr. İsmail Kırca'nın yaptığı ilk oturuma, Prof. Dr. Şafak Narbay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit ve Dr. Ramazan Arıtürk konuşmacı olarak katıldı.

İkinci oturumun başkanlığını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yaparken, Doç. Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım ve TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel konuşmacı olarak yer aldı.

Danıştay 13. Daire Tetkik Hakimi Emre Erman ve TOBB Hukuk Müşaviri Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Nihat Bayar'ın konuşmacı olduğu üçüncü oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Zehreddin Aslan yaptı.