Adalet Bakanlığı Yargı Teşkilatı Toplantısı'nı Duyurdu

ADALET Bakanlığı, bu yıl Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın 8-9 Kasım'da Antalya'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Teşkilatı Toplantısı, bu yıl 8-9 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gerçekleştirecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan 'Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında belirlenen hedefler ele alınacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan belge doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Adalet sisteminin daha etkili ve verimli çalışması amacıyla ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve yeniliklerin tüm yönleriyle ele alınacağı toplantıya, bölge adliye mahkemesi ve bölge idare mahkemesi başkanları, Cumhuriyet başsavcıları, adalet komisyonu başkanları ile HSK ve Bakanlık birimlerinden temsilciler katılacak. Toplam 424 katılımcının yer alacağı toplantıda, HSK ve Bakanlık temsilcileri sunumlar yaparak yargı teşkilatına ilişkin soru, öneri ve beklentileri değerlendirecek. Bu sunumlarla, merkez ve taşra teşkilatları arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması hedefleniyor.