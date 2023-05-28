Yalova seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Yalova'da yapılan 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yalova oy oranlarını Yalova geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Yalova Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE YALOVA'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Yalova'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %47,74; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %45,42 ve Sinan Oğan yüzde %6,21 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,64 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN YALOVA'DA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da %47,74 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU YALOVA'DA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Yalova'da %45,42 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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