Yalova politika haberi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Yalova'da düzenlenecek CHP Grup Toplantısı için kente geldi. İlk olarak depremin yıl dönümü nedeniyle Deprem Anıtı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na İl Başkanı Mehmet Gürel ve İçişleri Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Vefa Salman bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından kentteki süs bitkisi üreticileri ile Garden AŞ'de bir araya geldi. Burada üreticilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, "Pandemi bütün dünyaya şu gerçeği gösterdi; tarımsız bir dünyayı düşünemeyiz. Dolayısıyla bizim var olan topraklarımızı çok verimli bir şekilde kullanmamız ve insanlarımızı da toprağa küstürmememiz gerekir. Eğer toprağa küstürürseniz felaket bir tablo çıkıyor ortaya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, süs bitkisi sektöründe çoğunlukla kadınların çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Çalışanların yüzde 75'i kadın. Sıradan bir olay değil. Sektörün kadına verdiği değeri, kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı. - YALOVA